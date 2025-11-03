На Украине придумали новый способ борьбы с побегами из страны

Бетонные блоки установят возле пунктов пропуска в Закарпатской области, чтобы предотвратить попытки прорыва автомобилей через государственную границу. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Он отметил, что в последнее время на границе зафиксировали много случаев, когда украинцы пытались прорваться на контрольно-пропускных пунктах, иногда даже с повреждением ограждения.

Демченко выразил надежду, что новые конструкции вынудят водителей снижать скорость, что позволит защитить приграничную инфраструктуру.

Кроме того, Службе инфраструктурного развития и восстановления Закарпатской областной военной администрации поручили усилить меры безопасности на дорогах, ведущих к пунктам пропуска.

Ранее сообщалось, что уклонисты пытаются покинуть Украину через транзитную дорогу в Одесской области. Для этого способа побега украинцы покупают дешевые машины, которые потом бросают на обочине трассы.