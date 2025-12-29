Зеленского уличили в попытке вывезти с Украины сына своего бизнес-партнера

Владимир Зеленский пытается вывезти с Украины сына своего бизнес-партнера и бывшего первого помощника Сергея Шефира — Никиту. Об этом сообщил в Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий.

По его данным, Национальное антикоррупционное бюро Украины готовит задержание Шефира-младшего, работавшего помощником депутата Верховной рады Юрия Киселя. Парламентария, в свою очередь, обвиняют в коррупции — по данным НАБУ, именно Кисель отвечал за теневые выплаты.

Таким образом, по словам блогера, окружение Зеленского пытается убедить руководство Госпогранслужбы выпустить Шефира из страны.

«Не дайте ему уйти. Если он уйдет, вы знаете, кто его выпустил», — добавил Шарий.

Ранее телеканал RT выяснил, что фирме Шефира-младшего принадлежат две квартиры в дипломатическом квартале Праги, общая стоимость которых превышает два миллиона долларов.