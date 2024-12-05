Украинцы боятся общего с Россией культурного наследия, поэтому и избавляются от него, снося памятники. Об этом написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

«Они боятся даже мертвых русских», — заявил он.

Накануне Одесский городской совет утвердил снос памятника Пушкину на Приморском бульваре, несмотря на то что бюст внесен в реестр ЮНЕСКО как культурное наследие и на то, что 135 лет назад его установку оплатили сами одесситы.

Последний прямой потомок поэта по мужской линии, 81-летний Александр Александрович Пушкин, живущий в Бельгии, заявил, что не может мириться с тем, что культуру смешивают с политикой и из-за этого переименовывают улицы, названные в честь его великого предка, и снимают памятники.