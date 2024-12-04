Охраняемый ЮНЕСКО памятник Пушкину снесут в Одессе
Одесский горсовет поддержал демонтаж памятника Пушкину на Приморском бульваре
Несмотря на разногласия, городской совет Одессы утвердил снос памятника поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре. Он находится под охраной ЮНЕСКО, сообщило издание «Страна.ua».
Заседание горсовета прошло 4 декабря. Участники проголосовали за демонтаж памятника. Установку бюста 135 лет назад оплатили жители Одессы, о чем свидетельствует надпись на нем. Впоследствии ЮНЕСКО взяло объект под охрану.
Снос памятника Пушкину инициировала Одесская областная военная администрация. Ее руководитель Олег Кипер в сентябре сообщил, что распоряжение уже подписано. Однако мэр города Геннадий Труханов выступил против, потому что памятник является культурным наследием, внесен в реестр ЮНЕСКО и представляет интерес для туристов.
В 2022 году в Одессе снесли памятник основательнице города, императрице Екатерине II. Власти Одесской области избавились от скульптуры в честь полководца Александра Суворова в селе Траповка.