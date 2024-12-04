Охраняемый ЮНЕСКО памятник Пушкину снесут в Одессе

Несмотря на разногласия, городской совет Одессы утвердил снос памятника поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре. Он находится под охраной ЮНЕСКО, сообщило издание «Страна.ua» .

Заседание горсовета прошло 4 декабря. Участники проголосовали за демонтаж памятника. Установку бюста 135 лет назад оплатили жители Одессы, о чем свидетельствует надпись на нем. Впоследствии ЮНЕСКО взяло объект под охрану.

Снос памятника Пушкину инициировала Одесская областная военная администрация. Ее руководитель Олег Кипер в сентябре сообщил, что распоряжение уже подписано. Однако мэр города Геннадий Труханов выступил против, потому что памятник является культурным наследием, внесен в реестр ЮНЕСКО и представляет интерес для туристов.

В 2022 году в Одессе снесли памятник основательнице города, императрице Екатерине II. Власти Одесской области избавились от скульптуры в честь полководца Александра Суворова в селе Траповка.