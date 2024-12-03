Потомок Пушкина отказался мириться со сносом памятников поэту

Потомок Пушкина из Бельгии призвал не смешивать культуру с политикой

Прямой потомок русского поэта Александра Пушкина признался, что не может смириться со сносом памятников его великому предку в Прибалтике и на Украине, а также призвал не смешивать культуру с политикой. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости» .

Александр Александрович Пушкин является последним потомком поэта по мужской линии. Мужчине 81 год, он родился и проживает в Бельгии, последнее время активно занимается популяризацией русской культуры в королевстве.

«Меняют названия станций метро и улиц, снимают памятники Пушкину. Я согласиться с этим не могу. Не могу принять, как последний потомок Александра Сергеевича, что смешивают культуру с политикой», — заявил он.

Пушкин добавил, что ему звонят знакомые из разных стран, где существует проблема с уничтожением памятников.

«Памятник поэту сняли в Риге, в Одессе его тоже запаяли в какую-то коробку. Это нонсенс и ужас, мы не можем с этим согласиться», — заключил потомок поэта.

Ранее надпись в честь Пушкина появилась на месте снесенного памятника в Кривом Роге.