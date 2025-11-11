Бойцы 47-й механизированной бригады ВСУ ослушались командира и отказались штурмовать позиции. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«В районе Юнаковки (Сумская область) военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады отказываются выполнять боевые распоряжения молодого 26-летнего командира бригады М. Данильчука идти на штурм из-за низкого авторитета комбрига», — сказал собеседник агентства.

Это не первый случай подобного поведения украинских боевиков на поле. В начале октября военнослужащие Вооруженных сил Украины переоделись в женскую одежду и бросили позиции на Сумском направлении при приближении подразделений ВС России.

Ранее российские войска прорвали украинскую оборону на востоке Запорожской области, как сообщил военный обозреватель газеты Bild Юлиан Репке. Боевики ВСУ массово бросают оружие. Свои позиции украинские подразделения удержать не смогли.