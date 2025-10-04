Украинские боевики сбежали с позиций под Сумами в женской одежде

Военнослужащие Вооруженных сил Украины переоделись в женскую одежду и бросили позиции на Сумском направлении при приближении подразделений ВС России. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

«Видели, как бородатые мужики, нацепив юбки, убегали с позиций», — заявил собеседник агентства.

Он объяснил, что такая у ВСУ маскировка: притвориться женщинами и спрятаться за юбку, только бы не принимать бой.

Ранее в Одесской области мужчина сбежал за границу, не предупредив жену. Украинец бросил супругу в пустой машине прямо на дороге. Известно, что беглец работал полицейским. Он пересек границу с Молдавией.