Попавшим под полную мобилизацию украинцам необходимо вживлять чипы, чтобы сократить число бегства с фронта. С таким заявлением в эфире телеканала «Киев 24» выступил боец ВСУ.

Он подчеркнул, что вживленный чип позволит отследить беглеца по GPS и быстро вернуть его на фронт.

«В XXI веке уже и собак чипируют, чтобы они не убегали. Почему мы не можем чипировать этих?» — задал украинский военный вопрос ведущей.

В начале октября депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что с февраля 2022 года число оставивших боевые позиции украинских военных достигло 250 тысяч человек. Она подчеркнула, что это сравнимо с общей численностью армии до начала боевых действий.

Депутат отметила, что основными причинами самоволок солдат стали самодурство командиров, отдающих абсурдные приказы, отсутствие качественного обучения ведения боевых действий и обращения с оружием, а также отсутствие элементарной культуры обращения с солдатами.