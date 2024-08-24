Милохин не приедет в Россию во время осеннего призыва

Mash: блогер Милохин соскучился по дому, но не приедет в Россию

Фото: РИА «Новости»

Блогер Даня Милохин не приедет в Россию во время осеннего призыва. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, молодой человек соскучился по дому, но он якобы не хочет проходить военную службу. Блогеру, развивающему навыки в боксе, предложили пойти в спорт, но он отказался.

Приемный отец юноши подтвердил, что сын скучает по России. Он добавил, что у Милохина нет вредных привычек — молодой человек занимается боксом и мечтает о карьере в спорте.

В конце мая живущий в Таиланде Милохин изъявил желание вернуться в Москву. В СМИ посчитали, что блогер пытается задобрить россиян, заворачиваясь в триколор на стримах и обещая выходить с ним на бои.

После отъезда из России юноша негативно высказывался о стране. Когда летом 2023 года он вернулся в Москву, его встретили не очень радушно, предложив отправить в армию. Уже через два дня угроза призыва вынудила блогера бежать из страны.

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