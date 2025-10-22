Блэкаут затронул большинство регионов Украины

В большинстве регионов Украины утром 22 октября ввели аварийные отключения. Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

В компании отметили, что восстановительные работы начались там, где это позволяет ситуация с безопасностью

«Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения энергеии вашего региона. Если сейчас у вас есть электричество, пожалуйста, потребляйте его экономно!» — заявили в «Укрэнерго».

В ночь на среду стало известно о мощных взрывах в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнял, что в Голосеевском районе начался пожар. На место отправили бригады аварийных служб.

До этого появилась информация, что взрывы обесточили часть Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.