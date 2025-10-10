Блэкаут на пороге: ДТЭК заявила об отключениях света под Киевом после ночного удара

В Киевской области Украины ввели экстренные отключения света. Об этом в Telegram-канале сообщила украинская энергокомпания ДТЭК.

«Часть столицы после ночной атаки осталась без света. Уже работаем над восстановлением питания, сначала для объектов критической инфраструктуры. Как только позволит ситуация, энергетики оценят масштабы повреждений, чтобы вернуть свет. В Киевской области ввели экстренные графики отключений», — заявили в компании.

В ДТЭК добавили, что из-за аварии в сети света нет в Святошинском, Подольском, Днепровском, Деснянском, Дарницком и Голосеевском районах Киева. Сложность ситуации с электроснабжением также подтверждал мэр украинской столицы Владимир Кличко.

Минэнерго Украины в ночь на 10 октября заявило о массированном ударе по энергетической инфраструктуре республики. Воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины, президент Владимир Зеленский заявлял о 450 запущенных дронах и 30 ракетах.