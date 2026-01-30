«Безнадежная». Омбудсмен Украины опозорилась из-за высказываний о русском языке

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что жители страны вправе говорить на русском языке у себя дома, а за его пределами должны общаться только на украинском. В ответ на это депутат Верховной рады Максим Бужанский в телеграм-канале высмеял ее, назвав безнадежной в интеллектуальном плане.

По словам Иваноской, украинцы вне дома должны говорить только на государственном языке, даже если решают не рабочий вопрос, а обсуждают своих кошек и собак.

«Понимаете, в чем дело, песика и котика можно научить разнице между людьми, которые работают на государственной службе, и людьми, которые не работают на ней, а Ивановскую нет. Интеллектуально не способна, безнадежная», — написал нардеп.

Бужанский напомнил, что госслужащие, сотрудники сферы обслуживания и ряд других специалистов действительно обязаны использовать государственный язык в публичном пространстве, но это не касается тех же частных бесед по телефону. Остальные украинцы не обязаны этого делать.

Ранее в Киеве демонтировали русскую надпись на входе в Музей войны, выполнив указания свыше о декоммунизации мемориального пространства.