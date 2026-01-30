Надпись на русском языке снесли со здания Музея войны в Киеве

Посвящение погибшим солдатам на русском языке снесли с Музея войны в Киеве

Выложенное на входе в Музей войны в Киеве посвящение погибшим при освобождении столицы Украины солдатам снесли по распоряжению Министерства культуры. Как сообщил телеграм-канал «Политика страны» , демонтаж при помощи молотка провел директор культурного учреждения.

Он снес все буквы надписи «Их имена бессмертны, их подвиги будут жить вечно».

В пресс-службе культурного учреждения заявили, что выполнили указание министерства в рамках системной работы по декоммунизации мемориального пространства.

В музее добавили, что буквы отправят на реставрацию для дальнейшего сохранения.

В конце ноября прошлого года Институт национальной памяти Украины внес в список «российского империализма» поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, ученого Михаила Ломоносова и живописца Василия Сурикова. Решение повлечет за собой переименование улиц, которые носят имена классиков, а посвященные им памятники пойдут под снос.