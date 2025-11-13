Без кредита за счет активов России у Украины кончатся деньги уже в феврале

Если Евросоюз не договорится о выделении большого кредита за счет заблокированных активов России, бюджетные средства Украины могут закончиться уже в феврале. Об этом сообщило издание Politico .

Газета уточнила, что ситуацию может исправить только выдача кредита в 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. Сейчас этот план застопорился из-за решения Бельгии, в депозитарии которой хранятся заблокированные средства Банка России.

Европейская комиссия не смогла уговорить страну изъять активы. Против их использования также высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его мнению, изъятие денег будет грозить объединению правовыми последствиями.

Ранее Норвегия отказалась стать гарантом репарационного кредита Евросоюза для Украины. Экс-генсек НАТО, министр финансов страны Йенс Столтенберг объяснил, что государство и так уже серьезно помогло украинскому руководству. Он также напомнил, что Норвегия не входит в ЕС.