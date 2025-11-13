«Это не вариант». Норвегия отказалась от роли гаранта по кредиту для Украины

Столтенберг: Норвегия не гарантирует кредит ЕС в 1,6 трлн крон для Украины

Норвежская сторона отказалась выступить гарантом репарационного кредита ЕС для Украины. Об этом в интервью телерадиокомпании NRK заявил бывший генсек НАТО, министр финансов страны Йенс Столтенберг.

«Были некоторые идеи, что Норвегия должна гарантировать всю сумму, 1,6 триллиона норвежских крон (более 12 триллионов рублей), но это не вариант», — сказал он.

Столтенберг добавил, что Норвегия уже значительно финансово вкладывается в пользу Киева. Несмотря на то, что не входит в структуру ЕС.

По его словам, норвежская сторона также может поучаствовать в планах Брюсселя по кредитованию Украины, но самостоятельно Осло не станет представлять никаких репарационных гарантий для украинцев.

Столтенберг отметил, что окончательное решение по гаранту репараций Норвегия примет с учетом окончательного вывода ЕС.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил в соцсетях, что Будапешт потребовал немедленного прекращения финансирования Киева из бюджета ЕС. Причина — системная коррупция на Украине.