Еврокомиссия не смогла заставить Бельгию конфисковать активы России
Европейская комиссия безрезультатно пыталась убедить Бельгию изъять заблокированные российские активы. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Politico.
«Попытки Европы задействовать замороженные российские активы для поддержания Украины на плаву зашли в тупик из-за возражений Бельгии, однако лидер Словакии напоминает ЕС, что он также готов заблокировать этот план», — отметило издание.
По информации газеты, высшее руководство Европейской комиссии не смогло уговорить бельгийского премьера согласиться использовать замороженные российские государственные активы на территории страны. Конфисковать российские средства также отказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Ранее издание сообщило, что в Бельгии с опаской обсуждают правовые последствия от использования российских активов. Собеседник газеты выразил уверенность, что страна не будет блокировать поручения ЕК подготовить правовое обоснование для изъятия замороженных средств.