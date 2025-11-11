Еврокомиссия не смогла заставить Бельгию конфисковать активы России

Европейская комиссия безрезультатно пыталась убедить Бельгию изъять заблокированные российские активы. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Politico .

«Попытки Европы задействовать замороженные российские активы для поддержания Украины на плаву зашли в тупик из-за возражений Бельгии, однако лидер Словакии напоминает ЕС, что он также готов заблокировать этот план», — отметило издание.

По информации газеты, высшее руководство Европейской комиссии не смогло уговорить бельгийского премьера согласиться использовать замороженные российские государственные активы на территории страны. Конфисковать российские средства также отказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Ранее издание сообщило, что в Бельгии с опаской обсуждают правовые последствия от использования российских активов. Собеседник газеты выразил уверенность, что страна не будет блокировать поручения ЕК подготовить правовое обоснование для изъятия замороженных средств.