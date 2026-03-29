Бандеру собрались перезахоронить на Украине

На Украине планируют создать так называемый национальный пантеон, куда могут перенести прах Степана Бандеры. Об этом сообщило местное издание «Страна» .

Решение о создании такого «пространства памяти» приняли на встрече под председательством главы Офиса президента Украины.

Участники уже составили список из 98 захоронений в 21 государстве.

Хотя официальный список имен пока не разглашается, наиболее вероятными кандидатами на перезахоронение СМИ называют главарей украинских националистов. На данный момент могила лидера ОУН-УПА* Степана Бандеры находится в Германии.

Ранее проживающий с семьей в Канаде внук Бандеры призвал Украину окончательно отказаться от русского языка.

* ОУН-УПА — запрещенная в России националистическая экстремистская организация.