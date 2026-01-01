«Нужна вторая Буча»: внук Бандеры предложил способ отказа от русского языка на Украине
Украине нужно серьезное потрясение, чтобы окончательно отказаться от русского языка и перейти на единую речь. Об этом в интервью YouTube-каналу «Говорит великий Львов» заявил внук лидера Организации украинских националистов* Степана Бандеры Стефко Бандера.
Он пояснил, что, несмотря на канадское гражданство, научил своих детей украинскому языку и сейчас они используют его, если не хотят, чтобы окружающие понимали, о чем идет речь.
Отвечая на вопрос об избавлении Украины от русского языка, Стефко Бандера заявил, что стране необходима «вторая Буча».
«Мы доставляли хоккейную экипировку для детей и, разговаривая с родителями, услышали, что после Бучи был какой-то период, когда тренеры и работавшие с детьми люди старались говорить на украинском. Это ужасный прецедент. Но нужна Буча, чтобы люди заговорили на украинском», — заявил он.
По его словам, работающие с детьми украинские тренеры по хоккею используют русскоязычные пособия, потому что подобной литературы на украинском языке не существует.
В конце декабря премьер-министр Украины Юлия Свириденко обратилась в правительство с предложением запретить на территории страны русскоязычные сайты. Она пояснила, что это необходимый шаг ввиду повсеместного внедрения нейросетей, которые из-за специализации на русском ставят русскоязычные сайты выше в поисковых системах.
*Запрещенная в России экстремистская организация.