Автомобиль известного конструктора дронов взорвали на Украине

Неизвестные подорвали автомобиль главного конструктора авиационного научно-технического общества КНК Андрея Гуменного. О гибели известного проектировщика сообщил в Telegram-канале министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, Гуменный скончался на месте в результате взрыва машины.

«Все структуры задействованы для поиска и поимки исполнителей этого преступления. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Михайловича», — отметил Умеров.

Министр назвал гибель Гуменного невосполнимой потерей для всей украинской авиационной отрасли. Позже этот пост удалили из соцсетей Умерова.

Некоторые украинские СМИ также ссылались на руководителя ГУР Кирилла Буданова. Позже Минобороны Украины опровергло информацию о смерти главного конструктора КНК Андрея Гуменного.

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