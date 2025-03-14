Участника поджога Дома профсоюзов застрелили в Одессе

Неизвестный в военной форме открыл стрельбу в Приморском районе Одессы, застрелив прохожего. Погибшим оказался известный украинский активист и один и участников поджога Дома профсоюзов в 2014 году Демьян Ганул. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание РБК-Украина .

В полиции Одесской области сообщили, что сообщение о стрельбе поступило на специальную линию около 10:30.

«Неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе Одессы. Нападавший скрылся с места преступления», — заявили в ведомстве.

На место стрельбы прибыла следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств гибели пострадавшего. Полицейские подразделения бросили на поиски стрелка.

Все обстоятельства содеянного устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты.

Местное издание «Думская» со ссылкой на источники уточнило, в Ганула выстрелили дважды из короткоствольного оружия.

Газета «Украинская правда» напомнила, что Ганул принимал участие в столкновениях на улицах Одессы 2 мая 2014 года, когда произошел пожар в Доме профсоюзов, в котором погибли не менее 50 человек.

Сам активист — выходец из «Правого сектора»* основал и руководил городской праворадикальной организацией «Уличный фронт», которая принимала участие в сносе исторических памятников в городе.

В минувший четверг 13 марта, Европейский суд по правам человека признал власти Украины ответственными за гибель людей в пожаре Дома профсоюзов 2 мая 2014 года.

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал решение ЕСПЧ беспрецедентным.

Он пояснил, что это первый случай, когда западное правосудие признало вину режима, захватившего власть на Украине в результате госпереворота.



*Запрещенная в России террористическая организация