В Одессе местные жители разгромили сотрудников военкомата и спасли от фронта насильно мобилизованных мужчин. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

«Люди в Одессе разбили окна микроавтобуса ТЦК и освободили оттуда бусифицированных», — отметили журналисты.

В последнее время ВСУ на линии соприкосновения сталкиваются с серьезной нехваткой личного состава. Насильственные действия сотрудников ТЦК стали объектом критики в социальных сетях и причиной протестов.

Представитель подпольного движения Stop Grave отмечал, что украинские власти запретили правоохранительным органам расследовать действия ТЦК. Поэтому сотрудники военкоматов не ограничивают себя в действиях против мирного населения для пополнения ВСУ.