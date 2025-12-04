ТЦК на Украине вывели из-под закона
РИА «Новости»: на Украине запретили уголовное преследование сотрудников ТЦК
Власти Украины запретили силовым структурам вести уголовное преследование сотрудников ТЦК. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель подпольного движения Stop Grave.
«ТЦК ничего не боятся, ни драк, народных волнений, прочего. Источник в силовых структурах сообщил, что стоит запрет на уголовное преследование ТЦК», — заявил он.
Источник уточнил, что преступную деятельность ТЦК покрывают сотрудники СБУ, а меры принимают лишь против тех, кто «не делится».
«В домах знают, где живет тэцэкашник, но их боятся пальцем тронуть. Потому что искать будут сотрудники СБУ, хотя это не их компетенция», — добавил он.
Ранее в Днепропетровске мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК при попытке принудительной мобилизации.