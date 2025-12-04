ТЦК на Украине вывели из-под закона

«ТЦК ничего не боятся, ни драк, народных волнений, прочего. Источник в силовых структурах сообщил, что стоит запрет на уголовное преследование ТЦК», — заявил он.

Источник уточнил, что преступную деятельность ТЦК покрывают сотрудники СБУ, а меры принимают лишь против тех, кто «не делится».

«В домах знают, где живет тэцэкашник, но их боятся пальцем тронуть. Потому что искать будут сотрудники СБУ, хотя это не их компетенция», — добавил он.

Ранее в Днепропетровске мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК при попытке принудительной мобилизации.