Истончившиеся ресурсы Украины могут привести к потере контроля над Львовом. Такое заявление в интервью интернет-изданию «Страна.ua» сделал полковник ВС Австрии Маркус Райснер.

«Если у одной стороны ресурсы резко заканчиваются, положение на поле боя может измениться очень быстро. Действует тот самый накопительный эффект», — заявил австрийский военный.

Накопительный эффект может привести к тому, что российская армия моментально зайдет на позиции ВСУ, а вскоре окажется во Львове.

Несмотря на дефицит военных кадров, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешал отправлять ВСУ в другие страны во время военного положения «для обеспечения безопасности, обороны и отпора агрессии против Украины». Таким образом глава государства планирует быстрее получать от Запада военную технику.