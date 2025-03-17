Зеленский разрешил отправлять подразделения ВСУ в другие страны

Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий отправлять ВСУ в другие страны во время военного положения «для обеспечения безопасности, обороны и отпора агрессии против Украины». Документ опубликовали на сайте Верховной рады.

Благодаря этому закону украинские власти рассчитывают быстрее получать от Запада военную технику и учиться ее использовать.

Военное положение и всеобщая мобилизация действуют на Украине с начала российской специальной военной операции. При этом, как сообщило Минобороны России 1 марта, мобилизация не покроет колоссальных потерь ВСУ — с ноября выбывают из строя вдвое больше украинских военных, чем поступают в войска. Не сработал и проект призыва по контракту молодых людей от 18 до 24 лет.