Арестович развелся с третьей женой

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович официально развелся с женой Анастасией после почти 10 лет брака. РИА «Новости» ознакомилось с данными украинского единого госреестра судебных решений.

На развод подала супруга политика. Она обратилась с иском через своего представителя в Соломенский районный суд Киева.

В судебном решение говорится, что она попросила расторгнуть брак, зарегистрированный 15 декабря 2015 года. Супруги имеют общего ребенка.

Анастасия отметила в исковом заявлении, что их отношения в браке превратились в формальность. У них с мужем разные взгляды на семейную жизнь и проживают они отдельно. Кроме того, она считает невозможным примирение и сохранение брака. Арестович тоже согласился на развод.

«Суд решил расторгнуть брак», – говорится в решении суда.

Так распался третий по счету брак бывшего советника Зеленского.

Ранее МВД России переобъявило в розыск Арестовича.