МВД переобъявило Арестовича в розыск в России

МВД России обновило информацию в базе, переобъявив в розыск бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. С ведомственными данными ознакомилось РИА «Новости» .

«Арестович Алексей <…>. Основание для розыска: разыскивается по статье УК <…>. Переобъявлен», — указано в карточке по розыску.

Весной 2023 года Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень террористов и экстремистов. Осенью того же года он был объявлен в федеральный розыск в России.

На следующий год суд Москвы заочно арестовал его за призывы к осуществлению террористической деятельности, распространение дезинформации об использовании ВС России, а также за публичное оправдание или пропаганду терроризма.

Ранее Арестович заявил в интервью журналистке Ксении Собчак, что восхищается российским лидером Владимиром Путиным, всегда достигающим целей в международной политике.