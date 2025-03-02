Арестович назвал себя кандидатом в президенты Украины

Экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович позиционирует себя как кандидат в президенты Украины. Соответствующую подпись он оставил в профиле в соцсети X .

«Кандидат в президенты Украины», — указал Арестович в описании аккаунта.

Ранее о желании участвовать в выборах заявил арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он рассказал, что президент Украины сделает все возможное, чтобы не допустить проведения выборов.

Кандидатами на пост главы государства также могут стать Артем Дмитрук и Евгений Мураев, но их вряд ли допустят к участию из-за выезда за границу, предположил Дубинский. По его словам, от предвыборной гонки уже отказались политики Петр Порошенко, Валерий Залужный, Юлия Тимошенко и Виталий Кличко.

Когда именно на Украине пройдут выборы, неизвестно. Ранее Зеленский согласился покинуть пост президента в том случае, если это необходимо для достижения мира. Также он допустил свое отстранение от власти «в обмен на НАТО».