Депутат Рады Дубинский выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе с 2024 года, заявил о своем выдвижении на пост президента Украины. Текст с заявлением и обращением к украинскому народу он разместил в своем Telegram-канале .

По его словам, украинские политические деятели Петр Порошенко, Валерий Залужный, Юлия Тимошенко, Виталий Кличко уже заявили об отказе участвовать в выборах. А Артема Дмитрука, Алексея Арестовича и Евгения Мураева могут не допустить к участию из-за выезда за границу.

«Он заставляет конкурентов отказаться от участия в выборах, чтобы объявить себя безальтернативным кандидатом», — написал депутат.

Из заявления парламентария следует, что президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы не допустить проведения выборов.

Поэтому я, Александр Дубинский, 1981 года рождения, уроженец Киева, заявляю: я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Украины.

Однако пока в стране не объявляли выборы и о возможных сроках их проведения пока неизвестно.

Ранее украинский депутат Анна Скороход заявила, что в Верховной раде Украины с нетерпением ожидают подписания мирного договора и проведения выборов в стране.