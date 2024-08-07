Число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область выросло до 31

Минздрав РФ: при атаке ВСУ в Курской области пострадал 31 человек

Фото: РИА «Новости»

При обстрелах ВСУ в Курской области пострадал 31 человек, среди которых шестеро детей. Об этом заявила пресс-служба Минздрава России в Telegram-канале.

«По оперативным данным, в результате обстрелов украинскими националистами в Курской области травмы и ранения получили 31 человек, в том числе шестеро детей», — написали в публикации.

В министерстве отметили, что 19 человек отправили в больницу, четверо из них — дети. Также трое взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. Еще 12 пострадавшим оказали амбулаторную помощь.

Ранее в пресс-службе Росгвардии заявили, что на безопасность Курской АЭС бросили дополнительные силы в связи с ударами со стороны украинских боевиков. Росгвардейцы и пограничники нарастили средства и силы для борьбы с диверсантами Украины.

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