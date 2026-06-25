Жители Москвы смогут оплачивать проезд в электробусах и трамваях по Bluetooth

У жителей Москвы появилась возможность оплачивать проезд в электробусах и трамваях по Bluetooth. Об этом сообщил руководитель сервиса «Транспорт» в Яндекс Go Денис Касимов на выступлении на Young Con.

Для этого нужно включить технологию на телефоне, зайти в раздел «Транспорт» приложения, поймать сигнал Bluetooth-метки в салоне, выбрать маршрут, указать нужное количество билетов и затем нажать «Оплатить». При этом деньги списываются автоматически с банковской карты, привязанной к приложению.

Кроме того, в этом же сервисе уже можно пополнять карту «Тройка», покупать билеты на аэроэкспресс, а также оплачивать проезд в автобусах и троллейбусах более чем в 20 регионах России.

Ранее для быстрых маршрутов по городу в приложении объединили самокаты и метро.