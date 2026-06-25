В «Яндекс Go» объединили самокаты и метро для быстрых маршрутов по городу

Мультимодальные маршруты, объединяющие самокаты и метро для быстрых поездок по городу, появились в Москве. По данным сервиса «Яндекс Go», подобная услуга очень востребована у горожан — почти половина поездок на самокатах заканчивалась у одной из станций подземки.

Если до метро быстрее добраться на самокате, чем пешком или на автобусе, приложение само предложит такой вариант. Арендовать самокат и пополнить «Тройку» можно прямо в том же приложении. После того, как пользователь спустится в метро, навигатор продолжит вести его по заданному маршруту.

За подбор маршрутов отвечают ML-алгоритмы, учитывающие больше 100 различных факторов, в том числе личные предпочтения клиента. Оцениваются ситуация на дорогах, погода, уровень заряда ближайших самокатов и многое другое.

Пока такая функция работает только в Москве, но в будущем ее, если признают успешной, распространят и на другие города.