Задержанные из-за аварии на ростовской станции Куберле поезда отправились в путь | 360°

Транспорт 11 мая 2024, 16:26 Задержанные из-за аварии на ростовской станции Куберле поезда отправились в путь Движение поездов на ростовской станции Куберле возобновили после схода вагонов

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Сошедшие с рельсов и загоревшиеся вагоны грузового поезда закрыли проезд для пяти пассажирских составов на станции Куберле Ростовской области. После окончания ремонта путей движение на участке возобновили. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

В ведомстве отметили, что с задержкой до пяти часов продолжили движения составы, следовавшие по маршрутам № 455 Челябинск — Волгоград, № 358 Имеретинский Курорт — Уфа, № 113 Санкт-Петербург — Адлер, № 98 Кисловодск — Тында, № 14 Имеретинский Курорт — Саратов.

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На время ожидание пассажиров обеспечили питанием, а проводники поддерживали в вагонах комфортный режим.

Пассажиров поезда № 368 Кисловодск — Киров, едущих до Волгодонска, отправили на автобусах до пункта назначения. Ожидающих состав на вокзале также на автобусах привезли на станцию Морозовская, откуда он возобновил движение по альтернативному маршруту.

Перевозчик принес извинения всем пассажирам и подчеркнул, что сделает все возможное для сокращения времени в дороге.

По данным Ростовского главка МЧС, в ночь на субботу, 11 мая, на станции Куберле загорелась цистерна с топливом, сошедшая с рельсов. Прибывшие на место спасатели потушили пламя на площади 200 квадратных метров.

Перевозчик уточнил, что вместе с цистерной сошли еще несколько вагонов. Для ремонта путей задействовали два восстановительных состава и 160 сотрудников.