Вставший на пути у скорой в Железнодорожном водитель Lexus объяснил сложность проезда

Машина скорой помощи и Lexus не поделили дорогу в заполненном автомобилями дворе в Железнодорожном. Отрывок видео разошелся по социальным сетям, где комментаторы начали ругать владельца иномарки. В комментарии 360.ru водитель Lexus рассказал все подробности происшествия.

Он пояснил, что из-за особенностей устройства двора, для того чтобы пропустить стоящую около подъезда скорую, где находился один водитель, пришлось бы сдавать задним ходом около 250 метров с двумя поворотами по заполненному двору машинами.

Мужчина добавил, что это заняло бы минимум 10 минут, которые могли стать критическими для медиков. Именно поэтому он попросил водителя скорой проехать вперед на 15 метров, чтобы пропустить Lexus, а потом встать на место, чтобы дождаться медиков. Но его собеседник наотрез отказался.

«Никакого быдлячества не было, попросил отъехать, на что он сказал, что не может. Я попытался объяснить, что 15 метров — это не 300 с поворотами, когда вечером все заставлено. <…> Он принципиально не хотел идти на диалог. Чтобы пропустить скорую, я заехал на пешеходную дорогу и на газон», — пояснил собеседник 360.ru.

Водитель Lexus подчеркнул, что авторы сообщений в социальных сетях показали на видео только часть происшествия и подали все так, чтобы разжечь хейт в его адрес. Он признался, что сначала хотел рассказать комментаторам, как все произошло на самом деле, но после решил этого не делать из-за большого количества негатива, которого добились авторы постов.

В начале октября выехавшая со второстепенной дороги скорая без включенных спецсигналов скорая столкнулась с ехавшим по главной дороге автомобилем BMW в Можгинском районе Удмуртии. По данным республиканского главка МВД, в результате аварии травмы получил пассажир санитарной машины.