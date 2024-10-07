ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Удмуртии. Один человек пострадал

Авария с участием кареты скорой помощи и автомобиля BMW произошла накануне в Можгинском районе Удмуртии. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по региону.

Сообщается, что водитель скорой при выезде со второстепенной дороги не пропустил автомобиль BMW, который ехал по главной дороге.

В результате аварии пострадал пассажир санитарного автомобиля. Отмечается, что водитель двигался без включенных спецсигналов.