Временные ограничения ввели в аэропорту Ижевска

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры призваны обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Ранее стало известно, что ограничения также вводили в аэропортах Самары, Ярославля, Нижнекамска и Казани.

Ночью на 5 июля российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника самолетного типа. Большую часть дронов ВСУ сбили над Воронежской областью. Также противник пытался атаковать Курскую, Новгородскую, Рязанскую области, Чувашию и другие регионы.