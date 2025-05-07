Временные ограничения ввели в аэропортах Калуги и Жуковского

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Жуковский и Калуга. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Калуга (Грабцево) и Жуковский (Раменское)», — написал он.
Также в 15:20 временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Ярославля и Иванова. В среду работу воздушных гаваней также приостанавливали в Кирове.
Ранее стало известно, что из-за нехватки трапов, персонала и аэродромного оборудования в аэропорту Пулково выстроились в очередь десятки самолетов.
Проблемы испытывают и другие столичные аэропорты. В Шереметьеве авиакомпании оперативно корректируют расписание в связи с задержками вылетов.
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