Временные ограничения ввели в аэропортах Калуги и Жуковского

В аэропортах Жуковский и Калуга ввели ограничения на прием и выпуск лайнеров

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Жуковский и Калуга. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Калуга (Грабцево) и Жуковский (Раменское)», — написал он.

Также в 15:20 временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Ярославля и Иванова. В среду работу воздушных гаваней также приостанавливали в Кирове.

Ранее стало известно, что из-за нехватки трапов, персонала и аэродромного оборудования в аэропорту Пулково выстроились в очередь десятки самолетов.

Проблемы испытывают и другие столичные аэропорты. В Шереметьеве авиакомпании оперативно корректируют расписание в связи с задержками вылетов.