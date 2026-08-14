Временные ограничения на полеты ввели во всех столичных аэропортах

Утром 14 августа временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом сообщили в телеграм-канале Росавиации.

Полеты приостановили в 10:21. Такие ограничения необходимы для их безопасности.

Кроме того, в Шереметьеве объявили режим «Ковер» — возможны корректировки в расписании полетов.

«В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна», – подчеркнули представители авиагавани.

Ранее подобные меры также приняли и в аэропортах Кирова и Чебоксар.