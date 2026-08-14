В аэропортах Кирова и Чебоксар ввели временные ограничения
Утром 14 августа в аэропортах Кирова и Чебоксар ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Авиагавани приостановили прием и выпуск воздушных судов к 08:24 по московскому времени.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.
Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны ликвидировали десять дронов ВСУ над Московским регионом утром пятницы.
Над территорией Ленинградской области сбили 37 беспилотников противника. Повреждение зафиксировали в районе порта Усть-Луга.