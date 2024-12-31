Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Казани

Утром 31 декабря аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — добавил он.

Ранее, 28 декабря, в Казани уже приостанавливали работу аэропорта на несколько часов. Ограничения регулярно вводятся и в аэропортах Москвы, Волгограда, Сочи и Астрахани.

В воздушной Гавани Грозного 27 декабря вводили план «Ковер». Причиной стала угроза атаки БПЛА.