Автоэксперт Кисенков: антикор нужно наносить только на правильно очищенное днище

Нанесение антикоррозийного покрытия поверх неочищенного металла без пескоструйной обработки и просушки провоцирует парниковый эффект, из-за которого кузов начинает разрушаться изнутри. Об этом 360.ru сообщил автоэксперт Василий Кисенков.

Процедуру, по его словам, следует проводить только после тщательной подготовки поверхности.

«Обычно бывает: просто очистили, не отпескоструили и сразу поверх залили. В этот момент создается совершенно другая ситуация — грубо говоря, парниковый эффект. И металл начинает коррозировать: снаружи все выглядит нормально, а внутри идут необратимые процессы», — предупредил Кисенков.

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