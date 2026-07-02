Водителям напомнили о преимуществе пешеходов на перекрестках

Поворот на дополнительную секцию светофора со стрелкой и силуэтом пешехода не дает водителю преимущества перед пешеходами. Об этом автоюрист Дмитрий Славнов рассказал 360.ru.

«Такая дополнительная секция обозначает, что водитель может выполнять поворот, но при этом обязательно должен уступить дорогу пешеходам. Именно пешеходы здесь в приоритете. Необходимо уступить, а только потом ехать», — пояснил эксперт.

По словам Славнова, именно эта деталь часто становится ловушкой для водителей, которые ошибочно воспринимают загоревшуюся стрелку как сигнал своего полного преимущества.

Подробнее о том, когда водитель обязан пропустить пешехода, какие штрафы грозят за нарушение и можно ли их оспорить, читайте в материале 360.ru.