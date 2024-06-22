Водителей предупредили о массовых рейдах ГИБДД

ГИБДД проведет массовые проверки водителей по всей стране

Фото: РИА «Новости»

Сотрудники Госавтоинспекции проведут 22 и 23 июня массовые и сплошные проверки по на дорогах России с целью выявления нетрезвых водителей. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Проверки пройдут в Ивановской, Пензенской, Рязанской и Магаданской областях, Республике Калмыкия, Еврейской автономной области, Республике Алтай и в других регионах страны.

В ГИБДД напомнили, что недопустимо управлять автомобилями при алкогольном опьянении. Сотрудники ДПС проведут проверки на дорогах, прилегающих к местам массового загородного отдыха граждан.

В ведомстве также призвали своевременно сообщать в полицию о водителях, которые неадекватно ведут себя на дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции Мытищ ранее провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель» на Олимпийском проспекте. Они выявили восемь нетрезвых владельцев авто.

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