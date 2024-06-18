Госавтоинспекторы Мытищ за выходные проверили более 60 водителей на дорогах

Фото: Пресс-служба Мытищи

Сотрудники Госавтоинспекции Мытищ провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель» в выходные на Олимпийском проспекте. Они проверили 60 авто, выявили восемь нетрезвых водителей.

Цель подобных рейдов — не допустить случаев управления автомобилями нетрезвыми водителями. Во время массовой остановки машин инспекторы проводили беседу с водителями и оценивали состояние каждого из них, а также вручали тематические памятки по правилам дорожного движения.

Лишь в первый час работы сотрудники проверили более 60 авто. За выходные в целом они выявили и привлекли к административной ответственности восемь нетрезвых водителей. Теперь нарушителей закона ждет наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

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