Госавтоинспекторы Мытищ за выходные проверили более 60 водителей на дорогах

Цель подобных рейдов — не допустить случаев управления автомобилями нетрезвыми водителями. Во время массовой остановки машин инспекторы проводили беседу с водителями и оценивали состояние каждого из них, а также вручали тематические памятки по правилам дорожного движения.

Лишь в первый час работы сотрудники проверили более 60 авто. За выходные в целом они выявили и привлекли к административной ответственности восемь нетрезвых водителей. Теперь нарушителей закона ждет наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».