Аварийные службы устранили подтопление дороги в микрорайоне Пироговский в Мытищах

На пересечении Мытищинской и Тарасовской улиц специалисты Мосавтодора, Лесопаркового хозяйства и администрации округа устранили последствия прошедшего обильного дождя. Они прочистили ливневки и водопропускные трубы, понизили уровень воды. Участок дороги полностью высох.

Из-за прошедшего ливня водой подтопило дорогу на пересечении Мытищинской и Тарасовской улиц. Специалисты аварийной службы оперативно выехали на место. Сразу после начала работ уровень воды заметно снизился. Представители управления экологии администрации городского округа Мытищи выявили проблемные точки, которые отработают в самое ближайшее время. Теперь этот участок на особом контроле.

Напомним, что в случае возникновения вопросов можно обратиться в диспетчерскую службу по телефону: +7 (495) 584-00-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков дорог — это приоритетная задача. Общая протяженность дорожной сети в Подмосковье — 45 тысяч километров. Это и федеральные, и региональные, и муниципальные трассы