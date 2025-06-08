Жителей Подмосковья предупредили о возникновении смерчей во время грозы

Серьезные изменения погоды в Московской области грозят возникновением целого комплекса опасных явлений. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС и дала рекомендации жителям о том, как действовать во время непогоды.

В ведомстве подчеркнули, что очень сильный дождь, ливни, гроза и крупный град останутся в регионе до 21:00. Такие данные предоставили метеорологи.

Кроме обильных осадков, в Подмосковье ожидается шквалистый ветер с порывами до 20-25 метров в секунду, а также формирование смерчей.

Спасатели призвали жителей не выходить на улицу, пока погода не успокоится, и отложить поездки, если в них нет необходимости. Находясь дома, лучше закрыть все окна и двери, убрать предметы с балкона и цветы с подоконника, чтобы их не сбросил ветер.

Электроприборы нужно временно отключить, а также приготовить на всякий случай фонарик, запасные батарейки, воду и заряженный телефон.

Водителям, которых гроза застала в дороге, рекомендовали остановиться для оценки ситуации с движением, а также парковаться подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи, а при выходе из салона транспортного средства не забыть включить аварийную сигнализацию.

Во время смерчей пешеходам посоветовали не подходить к мостам, эстакадам, линиям электропередачи и шатким строениям, а во время грозы с молниями и громом не оставаться на открытой местности и не прятаться под одиноко стоящими деревьями.

Первая летняя гроза начала бушевать на северо-востоке Москвы. Останкинская телебашня пережила первый в этом году удар молнии.