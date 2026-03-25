Во Вьетнаме сократят количество внутренних рейсов из-за дефицита топлива

Авиакомпании Vietnam Airlines, VietJet Aviation JSC и Bamboo Airways объявили о дефиците топлива. Ради экономии они временно сократят количество внутренних рейсов, сообщило агентство Bloomberg .

Управление гражданской авиации заявило о дефиците из-за роста цен, вызванного ситуацией на Ближнем Востоке, и задержек поставок. Около 70% авиационного топлива во Вьетнаме импортируется, в основном из Китая и Таиланда.

Авиакомпании начали принимать меры для экономии горючего. Национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines временно приостановит полеты на некоторые внутренние направления и с 1 апреля сократит количество рейсов до 23 в неделю.

Его примеру последует VietJet Aviation JSC. Авиакомпания сократит количество рейсов на некоторых маршрутах ради экономии дефицитного топлива. Bamboo Airways тоже изменит расписание, но постарается обеспечить перелеты в пиковые периоды пассажирских перевозок.

