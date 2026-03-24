Организовывать специальные вывозные рейсы со Шри-Ланки не будут. Об этом заявил в беседе с ТАСС российский посол на Шри-Ланке Леван Джагарян.

Говоря о россиянах, которые не смогли вылететь с острова из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, дипломат отметил, что сначала в посольство обратились около 1350 человек.

«Часть из них осуществляла поездку самостоятельно. Наиболее сложная ситуация сложилась с пассажирами авиакомпании Air Arabia», — сказал он.

По словам Джагаряна, перевозчик не проявил готовности к взаимодействию ни с посольством, ни с собственными клиентами. Другие компании, которые не относятся сегменту сверхбюджетных, в том числе Emirates, после недолгой паузы и корректировки логистических процессов вернулись к выполнению рейсов.

«Следует особо подчеркнуть, что вывозные рейсы из Шри-Ланки не осуществлялись и не будут осуществляться», — добавил дипломат.

На фоне ближневосточного обострения ОАЭ полностью закрыло воздушное пространство. Средства ПВО страны отражают атаки беспилотников.