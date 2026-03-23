Дмитриев связал дефицит энергоресурсов в Европе с антироссийской политикой ЕС

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал энергетический кризис в Европе, заявив, что русофобская и «зеленая» повестки Евросоюза привели к закономерному отсутствию у блока нефти и газа. Об этом спецпредставитель российского президента написал в X .

Дмитриев ответил реплаем к новости о том, что власти Словении официально ввели лимиты на продажу топлива. Частные автовладельцы в этой стране теперь могут приобрести не более 50 литров бензина или дизеля в сутки.

Европа наконец-то может насладиться успехом как своей «зеленой», так и русофобской программы — нет нефти, нет газа.

По мнению Дмитриева, европейские элиты оказались заложниками собственного группового мышления и ложных сценариев, которые они транслировали через подконтрольные медиа.

Пока чиновники откладывали плохие новости, реальность настигла рынок: теперь Европа может «насладиться» результатом своей политики, оставшись без недорогих российских ресурсов.

«Теперь вы скучаете по „Северному потоку“, не так ли?» — добавил Дмитриев.

Цены на нефть в мире резко выросли после атаки США и Израиля на Иран. В середине марта американские власти ослабили санкции и разрешили временно закупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 12 марта.

Дмитриев ранее предупредил о возможном скачке цен на нефть.