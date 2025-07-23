Внуково предложило забрать багаж пассажирам Turkish Airlines

Пассажирам компании Turkish Airlines, не получившим багаж после прилета в московский аэропорт Внуково, предлагают лично забрать вещи. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Речь идет о пассажирах рейсов из Антальи, Даламана и Бодрума, прибывших 20–22 июля.

Тем, кто оформил доставку багажа по адресу или пересылку в другие аэропорты, беспокоиться не стоит — вещи прибудут в ближайшее время.

Ранее Росавиация может сократить число рейсов, выполняемых Turkish Airlines, из-за нарушения прав пассажиров. Представитель ФАВТ Артем Кореняко отметил, что специалисты Росавиации уже начали разбираться с работой турецкой авиакомпании.