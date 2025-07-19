Россия пригрозила Turkish Airlanes ответными мерами из-за нарушения прав россиян

Росавиация может сократить число рейсов, выполняемых Turkish Airlines, из-за нарушения прав пассажиров. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель ФАВТ Артем Кореняко.

«В адрес руководства Turkish Airlines готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в/из России», — написал он.

Кореняко отметил, что специалисты Росавиации уже начали разбираться с работой турецкой авиакомпании, проверяя факты, опубликованные на видео, размещенном Telegram-каналом «Осторожно, новости».

Кроме того, уже обсуждается возможность сокращения числа рейсов, выполняемых Turkish Airlines сверх договоренностей между авиационными властями двух стран.

Turkish Airlines отменила рейс из Москвы в Бодрум после 20 часов ожидания. Перевозчик не обеспечил людей питанием, водой и гостиницей, хотя обязан был это сделать. Пассажиры даже не могли отказаться от перелета или улететь в Бодрум другим рейсом, так как им не отдавали багаж. При этом представители компании отказывались к ним выходить.